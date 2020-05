Grazer Hotelier verschenkt zu Pfingsten Suiten an Touristen

Mit dem einmaligen Angebot will Florian auf die herausfordernde Situation aufmerksam machen, vor der die österreichische Hotellerie – und im Speziellen die Stadthotellerie – vor dem geplanten Wiederaufsperren nach dem Corona-Lockdown steht. „Wenn ich einen Blick in das Reservierungsbuch werfe, dann sehe ich fast ausschließlich leere Seiten. Es wird eine gesamtgesellschaftliche, vor allem aber auch eine gesamtpolitische Anstrengung brauchen, um den Tourismus in Österreich am Leben zu erhalten“, sagt Florian.



Wer über keinen Facebook-Account verfügt, der kann mit einer E-Mail an office@parkhotel-graz.at unter den Betreff „ Pfingsten in Graz“ ebenso an der Verlosung teilnehmen.

Florian gegen Preisdumping