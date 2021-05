Gourmets und Sportler entdecken Sloweniens grünes Vipavatal

Gourmets zieht es wiederum zu Michelinsternen, etwa ins Gasthaus Pri Lojzetu im Schloss Zemono in Vipava oder ins Dam Restaurant in Nova Gorica, um typisch regionale Köstlichkeiten wie „Vipavska jota“, Gemüseeintopf, oder „Vipavski Pršut“, luftgetrockneten Schinken, zu verkosten. Bei einem Spaziergang durch Ajdovščina, der zweitgrößten Stadt im Vipava-Tal, vorbei an den Türmen einer römischen Festung, spaziert man nicht nur an drei Kunstgalerien vorbei, sondern auch an einer Mikrobrauerei, die zum Bierkosten verführt. Auch ein Besuch beim Pipistrel-Werk im Ort ist interessant, hier werden Ultraleicht- und Elek-troflugzeuge produziert.

Von der Höhe in die Höhle