Fernab des Klischees: So unterschiedlich ist der Südpazifik

Was dann passierte, ist aus Filmen und Büchern bekannt: Nach Stammesfehden wurden die Moai kontinuierlich umgestürzt, schon James Cook fand nur noch traurige Reste vor. In den letzten Jahrzehnten wurden 887 Moai wieder restauriert und aufgestellt, zumindest zwei Ganztagsausflüge sind nötig, um fast alle bewundern zu können.

Der Wettkampf ums Vogelei

Die Inselhauptstadt Hanga Roa befriedigt alle Bedürfnisse der Besucher, Restaurants, Pubs und Souvenirshops reihen sich aneinander. Ein Fußweg führt zum Rano Kau Vulkan und seinem grün bewachsenen Kratersee. Von dort, bzw. dem historischen Dorf Orongo am Kraterrand, sieht man auch die Vogelinsel, wo es alljährlich Wettkämpfe um das erste Ei der Seeschwalben gab, die dort nisteten. Bildgewaltig dokumentiert im Film „Rapa Nui“ von Kevin Costner. Und sogar baden kann man auf der Insel, zumindest in der warmen Jahreszeit: Anakena Beach heißt der wunderschöne Sandstrand in einer geschützten Bucht.