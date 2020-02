Moorea: Im Herzen des Südsee-Klischees

Und einen Blick gibt es auch. Kennen Sie das Belvedere? Mit dem schönen Blick? Nicht das in Wien. Ein schöneres Panorama hat man vom Belvedere in Moorea. Von dieser Aussichtsplattform in der Mitte der Herz-Insel blickt man auf zwei große Buchten, die Baie d’Opunohu und die Baie de Cook, getrennt vom steilen Vulkankegel des Mount Rotui. Eigentlich müssten die Buchten umgekehrt heißen, denn Captain Cook ankerte seinerzeit in der Opunohu. Aber die größere Bedeutung als Segelhafen und die noch tollere Landschaft brauchten halt auch eine prominente Bezeichnung.

Moorea hat nicht nur deshalb die meisten Übernachtungen aller Gesellschaftsinseln. Das Angebot reicht von den sündteuren Glasboden-Overwater-Bungalows, die sich wie Spinnenbeine in die Lagune ausbreiten, bis zu auch für die Mittelklasse leistbaren Fares – so heißen die traditionellen, luftigen Holzhütten, oft mit Schilfdächern, die in der Regel ausgezeichnet eingerichtet sind.

Manche dieser kleineren Anlagen an der Küste verfügen über feine Strände (siehe Hoteltipps bei Info) und haben den Vorteil, dass Supermärkte und Restaurants fußläufig erreichbar sind, womit man die unparadiesisch teure Verköstigung in den Hotels umgehen kann. In einem kleinen Strandlokal kann man etwa die landestypische Köstlichkeit „Poisson Cru“, roher Fisch in Zitronensaft und Kokosmilch, um wohlfeile 15 Euro bekommen.

Das Inselinnere – es gibt geführte Touren – besteht aus purer Natur. Ein Weg führt auf den Mount Rotui, entlang von Obst- und Gemüseplantagen, und immer wieder tauchen altpolynesische Tempelanlagen in den dichten Wäldern auf. Fast überall sichtbar: Die schroffe Felszinne des Mount Tohiea, mit 1.207 Metern der höchste Gipfel Mooreas.