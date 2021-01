Ferien-Messe Wien: Der große Online-Reisetag

An diesem Wochenende würden wieder über Hunderttausend zur Ferien-Messe in Wien strömen, dem wichtigsten Reiseevent. Aber heuer ist, wie wir alle wissen, leider alles anders: Die Messe findet als Sommeredition erst im Mai statt, dafür haben Ferien-Messe und KURIER ReiseGenuss ein neues Format entwickelt: Am 16. Jänner findet der erste große Online-Reisetag statt – samt Auftaktevent für die Branche am Tag davor.

An diesem Ferien-Messe Wien Online Reisetag in Kooperation mit dem KURIER wird am 16. Jänner 2021 ab 10 Uhr auf ferien-messe.at und kurier.at/reise live gesendet. (Den Youtube-Livestream können Sie hier ab morgen Samstag 10 Uhr verfolgen)

Kabarettist Gerald Fleischhacker und KURIER-Reiseleiter Axel Halbhuber interviewen dabei zahlreiche Experten von der Reisemedizinierin bis zum Segelprofi, von der Schneee Expertin bis zum Dauer-Zugreisenden. Prominente von Marc Janko über Maya Hakvoort bis Hubsi Kramar verraten ihre Urlaubsvorlieben.

Preise im Wert von über 20.000 Euro

Es werden Angebote und Schnäppchen großer Reiseveranstalter vorgestellt und als besonderes Highlight vergibt KURIER ReiseGenuss in sechs live ausgespielten Quiz-Finalduellen unfassbare Reisen und Weinpakete im Gesamtwert von über 20.000 Euro:

1 Woche Costa Kreuzfahrt für 2 Personen, einen 5-Tages-Aufenthalt im neuen 5-Sterne-Falkensteiner Kronplatz für 2 Personen, zwei AUA-Flüge nach New York, 5 Tage im Gradonna-Luxuschalet für 6 Personen, 10 Tage Premium-Fastentage in Marienkron, eine Ruefa-Traumreise nach Dubai für 2 Personen – und alle Final-Zweiten bekommen ein exquisites Weinpaket vom Freigut Thallern aus der Thermenregion.