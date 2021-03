Eine ungewöhnliche Stadtführung in Ljubljana

Bei all den Anekdoten und Hintergrundinfos fällt es gar nicht ins Gewicht, dass Alenka ohne uns durch Ljubljana spaziert. Wir, eine Handvoll Reise-Journalisten, sitzen in Österreich, Deutschland und Italien zu Hause vor dem Laptop und folgen aufmerksam ihrer geschickt geführten Kamera per Zoom-Video. Kulinarisch natürlich schade. Nicht nur wegen Potica (Nusskuchen), der regionalen Spezialität schlechthin.

Gastro im Aufwind

Denn 2020 war ein gastronomisch gutes Jahr: Slowenische Restaurants erhielten zum ersten Mal Michelin-Sterne, ein Restaurant sogar zwei. Anfang Februar verlieh Gault&Millau an sieben Laibacher Restaurants drei Hauben, an „Strelec“ sogar vier. Zudem preist Alenka zwei Weinregionen an, die sie landschaftlich mit der Toskana und Kalifornien vergleicht.

Am Ende, kurz vor 17 Uhr, schaltet sich online eine britische Kollegin dazu, fragt, wann es losgehe. Alenka schaut verdutzt in die Kamera, erklärt höflich, dass die Tour für „4 pm CET, not UK-Time“ anberaumt war. Auch Online-Reisen haben Tücken.