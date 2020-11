Ein wahres Kleinod in Paris: Musée Rodin

In den unteren Sälen wird anhand von vielen Exponaten die Entwicklung des Künstlers präsentiert, von seinen ersten fast barocken Engelsköpfen bis hin zu abstrakteren Figuren seiner letzten Schaffensjahre. Rodin entwickelte Bildhauerei und Plastik zu völlig neuen Ausdrucksformen und näherte sich stilistisch dem Impressionismus an. Seit Kurzem werden auch Rodins Gemälde ausgestellt, die das komplette Werk des Künstlers abrunden. Ein Scratchbook in 3-D illustriert den Entstehungsprozess einzelner Objekte. Besonders interessant ist auch sein ehemaliger Wohnraum, der anhand von Fotografien und Originalgegenständen lebensnahe rekonstruiert wurde.

Im ersten Stock des Museums erfährt man die Entstehungsgeschichte eines seiner bekanntesten Werke, von kleinen Modellen aus Terrakotta bis zur Originalskulptur aus tonnenschwerem weißen Marmor: dem Kuss. Rodin war bei der Gestaltung dieser ausdrucksvollen Figur von seiner Zuneigung zu Camille Claudel geleitet. Sie war selbst eine talentierte Bildhauerin, deren Werke ebenso gezeigt werden.