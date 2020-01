"Dorf der 1000 Stufen" am Comer See verlangt Eintritt von Touristen

Auch kleine Ortschaften in Italien wappnen sich gegen Massentourismus. Das mittelalterliche Dorf Corenno Plinio am Westufer Comer See verlangt ab dem 29. März fünf Euro Eintritt von Touristen, die das Dorf besuchen wollen. Damit soll die Instandhaltung des Ortes finanziert werden.60 Prozent der Besucher des alten Festungsdorfes mit engen Gassen, die sich um Kirche und Burg gruppieren, sind Ausländer. Zwei Mal wöchentlich treffen zwei Busse mit englischen Touristen ein. "Es ist fair, dass sie für den Besuch zahlen. So können wir ihnen mehr anbieten", sagte der Bürgermeister des Dorfs, Stefano Cassinelli, laut der Mailänder Tageszeitung " Corriere della Sera" (Sonntagsausgabe).