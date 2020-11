Die Welt im Wohnzimmer: Reisen im Lockdown

Haben Sie schon einmal von Big Sur gehört? Ein ungewöhnlicher Name. Ein englisches Wort, dazu ein spanisches, übersetzt: „Großer Süden“. Geografisch bezeichnet er einen windumtosten Küstenstreifen im mittleren Kalifornien, jahrtausendelang völlig unzugänglich und dadurch auch unerschlossen – bis in den 1930er- Jahren ein Highway gebaut wurde und der Big Sur Künstlerpersönlichkeiten anzog. „Ein so mächtiges wie diskretes Fleckchen Erde, das der Inbesitznahme trotzte, das sich Eroberern und abenteuerlustigen Selfmademen standhaft verweigerte“, schreibt Jens Rostock in seinem Porträt über den „unbezähmbaren“ Landstrich. Eine Buchempfehlung für alle, die Roadtrip-Literaten wie Jack Kerouac („Unterwegs“) lesen, Folk-Musik von Joan Baez hören und im Herzen von einem Kalifornien-Trip träumen.