Die schönsten Nationalparks der Welt

Hawai: Haleakalā

Der Haleakalā Nationalpark auf Maui, der zweitgrößten Insel Hawaiis, gilt aufgrund seiner marsähnlichen Landschaft als einer der faszinierendsten Nationalparks der USA. Kurios: Das "House of Sun", so die Übersetzung aus dem Hawaiianischen, ist aufgrund seiner Lage einer der am wenigsten von Lärm beeinträchtigte Orte der Welt.