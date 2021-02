"Impfreisen": Initiative willen Impfen und Urlaub verbinden

"First come. First go. Freedom for you" - mit diesem Slogan bewirbt eine neue Website nun sogenannte Impfreisen. Man könne sich jetzt Plätze sichern, wenn man unverbindlich vorreserviere, heißt es. Impfreisen.at könne allerdings nur eine limitierte Kapazität anbieten - und generell sei man davon abhängig, ob die Lockdownbestimmungen in Österreich das Ausreisen (in die noch nicht genannten Destinationen) auch ermöglichen.

Die Initiative hat Verleger Christian W. Mucha ins Leben gerufen. Er kritisiert die Europäische Union: Sie habe es verabsäumt, zum richtigen Zeitpunkt "hinreichend Impfstoff für alle Europäer zu besorgen".

Impfreisen.at soll nun Impfwillige zu Destinationen bringen, wo "garantiert originaler" Impfstoff ohne Einschränkungen verabreicht werden darf. Im Reiseangebot enthalten sind demnach eine Reise- und eine Stornoversicherung sowie die Flüge - wahlweise in Economy, Business oder First Class. Das Angebot sei mit einem Urlaub kombinierbar.

Veranstalter ist demnach ein behördlich konzessiertes Reisebüro. Auf die Impfung habe der Veranstalter aber nur indirekten Einfluss, diese werde "vor Ort abgewickelt, bezahlt und medizinisch abgenommen werden". Nähere Details zu Kosten, Impfstoff und Reisebedingungen soll es in Kürze auf der Website geben.