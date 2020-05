Die Essenz des Wanderns

Manche Wanderer suchen eher die Wege als die Gipfel. Und auch wenn man dem berühmten Loser kaum entkommt, und auch wenn er so majestätisch über der Gegend thront und selbst wenn man ihn wahrscheinlich wirklich einmal raufspazieren muss: Die Hauptdarsteller beim Wandern im Ausseerland sind die Wege, nicht die Gipfel.

Macht man sich beim Loser zum Beispiel auf den Weg zum wunderbar gelegenen Albert-Appelhaus, versinkt man bald in einem Pfad, auf dem es mehr um die Kulisse als um das Ziel geht, dem Karl-Stöger-Steig. „Ganz genau“, sagte dazu einst eine ältere Dame am Hochklapfsattel zum Autor dieser Zeilen: „Man muss nicht nur Zeit zum Anschauen haben, sondern die Zeit, es überhaupt zu sehen.“ Es war eines jener Kurzrast-Gespräche, die man beim Wandern oft führt, Plaudereien ohne Vorstellungsrunde. Hier im Ausseerland sind sie noch häufiger, weil die Menschen oft mehr Zeit haben, sie streben schließlich keinem schroffen Gipfel zu. Ganz im Gegenteil: Die Dame war unterwegs zu einer Geschichtenerzähler-Performance am Gipfel des Redenden Stein. Das ist ein markanter Bergklumpen mit Gipfelkreuz, der einem alpinistisch aber eher nichts zu sagen hat. Sie nehme sich eben die Zeit, eine schöne Blume anzuschauen, sagte die Dame, und setzte noch eines drauf: „Aber zuerst muss man die Blume erst einmal finden. Darauf muss man achten.“