Die Beatles in Hamburg: Die ganz andere Stadtgeschichte

Verliebt in John Lennon

Bis heute hat Stefanie eine besondere Beziehung zu John Lennon. Die Idee zur Beatles-Tour fiel ihr an seinem Geburtstag, dem 9. Oktober, ein. Sie machte sich auf die Suche nach Schauplätzen und Zeitzeugen. Zu ihrer Überraschung musste sie ziemlich stöbern, stieß aber bald auf Ulf Krüger, einen Musiker und Beatles-Sammler. Er und Uwe Blaschke besitzen reichlich Fab-Four-Raritäten. Viele davon waren im – leider wieder geschlossenen – Beatles-Museum zu sehen: Der Auftrittsvertrag der Beatles im „Top Ten“ (40 Mark pro Kopf und Nacht), ihre handgeschriebenen Lebensläufe ( Johns Lebensziel: „Reich werden“) und Ringos Postkarte an die Oma – mit Rechtschreibschwäche: „The wether hear is not to bad. The people hear are ok.“

Krüger kannte die Fab Four gut und gab bereits vor fast 20 Jahren einen kleinen Reiseführer heraus, mit dem man den Spuren der Beatles folgen kann – wenn auch nicht zu allen Zielen der Bandgeschichte in Hamburg, wie etwa der längst abgerissenen Ernst-Merck-Halle. Dort traten die Beatles 1966 während ihrer „Blitz-Tournee“ auf. Die Kritikerin des Hamburger Abendblatts schrieb: „Man muss es klar sagen: Das, was die Beatles fabrizieren, ist tatsächlich Musik.“ Und es war der Sound, der Hamburg seit Beginn der 1960er-Jahre endgültig zur Musikstadt reifen ließ: Klar, vorher gab es schon singende Schauspieler wie Hans Albers, Heidi Kabel oder Freddy Quinn. Nun aber schallt es über die Reeperbahn: „Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei!“ Es entsteht die sogenannte Hamburger Szene, zunächst mit Beat-Bands wie den Rattles mit Achim Reichel. In den 1970er-Jahren reifen in Hamburg Stars wie Vicky Leandros, Mary Roos und Udo Lindenberg, in den 1980ern beginnt Dieter Bohlen hier seinen Aufstieg zum Pop-Titanen. Heute punktet die Musik-Stadt Hamburg vor allem mit Konzerten in der Elbphilharmonie, in Musical-Theatern sowie mit Konzerten in unzähligen Clubs rund um die Reeperbahn.

Seit 2004 gibt es Stefanie Hempels Beatles-Tour dort schon. Manch ein „Mitläufer“ gesellt sich aber auch einfach dazu, ohne zu zahlen. So wie dieser seltsame Typ mit Kapuzenpulli und Sonnenbrille an einem Sonntag im Jahr 2014. Hempel erkennt ihn sofort. Es ist Bob Dylan. Während sie „Twist and Shout“ singt, orgelt ihr Hirn durch, was sie nun mit diesem Überraschungsgast macht. Ansprechen? Durchdringend anschauen, damit er sich vielleicht zu erkennen gibt? Ignorieren? Sie entscheidet sich für die letzte Variante, und bald verschwindet der Literaturnobelpreisträger und Superstar wieder.