Das sind die beliebtesten Pistenhotels

Die Wintersaison naht. Statt Après-Ski wird Schneespaß mit Abstand wie Langlaufen, Tourengehen oder Schneeschuhwandern gefragt sein - am besten gleich mit Start vom Quartier weg. Mehr als 800 Hotels befinden sich im Alpenraum direkt an einer Skipiste. Das Portal www.pistenhotels.info hat nun die besten 50 der Alpenregion im Rahmen eines Awards ausgezeichnet. Österreich ist mit 36 Hotels in den Top 50 vertreten.



Angeführt wird das Ranking von zwei Salzburger Hotels aus Obertauern. Platz eins ging an das Hotel Enzian & Zirbenspa und Platz zwei an das Hotel Schneider.

Hotel Enzian & Zirbenspa, Obertauern: Österreich Nr. 1 Hotel Schneider, Obertauern: Österreich Nr. 2 K1 Mountain Chalet, Bruneck: Italien Nr. 1 JOAS natur.hotel.b&b, Innichen/Vierschach: Italien Nr. 2 Hotel Nesslerhof, Großarl: Österreich Nr. 3 Hotel Suvretta House, St. Moritz: Schweiz Nr. 1 Hotel Schöne Aussicht, Hochsölden: Österreich Nr. 4 Hotel Garni s'Röck, Fiss: Österreich Nr. 5 Hotel Lamark, Fügenberg: Österreich Nr. 6 Good Life Resort die Riederalm, Leogang: Österreich Nr. 7

Kriterien

"Ausschlaggebend für das Ranking waren neben der Lage an einer Skipiste auch Ausstattungsmerkmale wie Trockenraum, Skiraum und zusätzliche Dienstleistungen wie Skiservice, Skiverleih und das Angebot an Skikursen", so Christoph Reichl von pistenhotels.info. Neben eigenen Gästemeinungen wurden auch die Gästebewertungen aus drei großen Bewertungsportalen analysiert. Coronabedingt wurde für den Award 2020 auf eine Bewertung der Après-Ski Möglichkeiten verzichtet.