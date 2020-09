Georg Markus in der Festspielstadt: Salzburg nach dem Trubel

Nach einem Streifzug über die Staatsbrücke hinüber ins Viertel rechts der Salzach, gelangt man zum Schloss Mirabell, in dem ich wieder der einzige Besucher bin – das liegt aber auch an einer unmittelbar bevorstehenden Hochzeit im Marmorsaal. In das prächtige Barockschloss, das Erzbischof Wolf Dietrich von Raitenau im Jahr 1606 für seine Geliebte Salome Alt und die gemeinsamen Kinder errichten ließ, wird man nur gnadenhalber eingelassen, es beherbergt Gemeindestuben der Stadt und ist eigentlich nicht für Besucher bestimmt. Umso mehr jedoch der stilvolle Mirabellgarten, der von vielen Menschen bevölkert wird. Dass dies möglich ist, ist übrigens Kaiser Franz Joseph zu danken, der den frühbarocken Garten 1854 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat.

So voll, dass man sich anstellen muss, um einen Tisch zugewiesen zu bekommen, ist die Terrasse des legendären Café Bazar, in dem in erster Linie Einheimische verkehren. Für 11,90 Euro bekommt man hier gratinierte Schinkenfleckerl und dazu einen herrlichen Blick über die Salzach.

Während sich in Mozarts Geburtshaus in der Getreidegasse auch in Zeiten wie diesen die Touristen drängen, ist das Wohnhaus des Musikgenies am heutigen Makartplatz, in dem die Familie vierzehn Jahre lang lebte, mehr oder weniger leer.

Nur vereinzelte Gäste sind auch in der Landesausstellung „100 Jahre Festspiele“, die man bei einem Besuch der Stadt nicht versäumen sollte – sie läuft noch bis 31. Oktober 2021 in der Neuen Residenz.

Auf fast jeden Punkt Salzburgs blickt die gewaltige Festung als Wahrzeichen auf seine Besucher herab. Die Festung Hohensalzburg gilt mit ihrer 900-jährigen Baugeschichte als größte erhaltene Burg Mitteleuropas. Außerdem bietet sich von hier ein traumhafter Blick auf die ihr zu Füßen liegende Mozartstadt.

Erstaunlich gelassen gibt sich der Fiaker, den ich beim Residenzplatz befrage. Für ihn hat sich im heurigen Jahr geschäftlich nicht viel verändert, dafür sei die Atmosphäre in der Altstadt „gesünder als früher“.

Ganz anders ergeht es Salzburgs Fremdenführern, die sich dieser Tage mit einem Hilfeschrei zu Wort meldeten, weil auf sie Einbußen von bis zu 95 Prozent zukämen. Es gebe kaum Firmenausflüge, Touristen seien in kleinen Gruppen unterwegs und blieben großteils im Freien, aber sie buchen kaum Führungen.

So dramatisch die Situation für den Tourismus der Stadt ist, ist sie für Besucher gerade deshalb so reizvoll, weil man in Ruhe durch die meisten Gassen wandern, die Stadt neu entdecken und erkunden kann.