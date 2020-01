Chora Sfakion: Wo Kretas beste Feta-Taschen herkommen

Kalí órexi, guten Appetit, wünscht uns der freundliche Besitzer der kleinen Bäckerei. Wir bedanken uns in brüchigem Griechisch und treten durch die Tür in den Sonnenschein Süd-Kretas. Auf diesen Moment haben wir uns schon den ganzen Tag gefreut. Die warmen Schafskäsetaschen und die Kekse duften verlockend, doch wir schaffen es noch die fünf Minuten zum Strand, wo wir uns auf einen der Felsen setzen und uns endlich dem Essen widmen können

In all den Jahren, die ich schon in Kreta Urlaub mache, finde ich immer Zeit für einen Abstecher nach Chora Sfakion. Der winzige Küstenort liegt etwa eineinhalb Autostunden von Chania entfernt, eine der zwei kretischen Städte, die einen internationalen Flughafen besitzen. Und was ihn so besonders macht: Er hat die besten Blätterteig-Feta-Taschen der ganzen Insel. Sie sind immer so frisch, dass sie noch heiß sind und man kann die Liebe herausschmecken, mit der sie gebacken wurden. Während wir also unsere Sesamkekse genießen und auf die azurblauen Wellen schauen, kann ich mir keinen Ort vorstellen, an dem ich gerade lieber wäre.

Das 200-Einwohner-Dörfchen ist mit seinen weiß-blauen Häusern perfekt geeignet, um abseits des Touristentumultes zu entspannen oder ihn als Ausgangspunkt für Tagesausflüge zu der nahe gelegenen Samaria-Schlucht zu nützen. Und natürlich, um die einzigartigen Cheesepies zu genießen