Betlehems Friede trägt heute schusssichere Weste

Eine Kunstprovokation. Hier sind keine Adventkerzen, sondern starke Suchscheinwerfer und viel Dreck, der sich im Schatten der Mauer versteckt. Hier trifft der große Name Betlehem (die Bedeutung ist unklar, entweder "Haus der Speise" oder "Haus des Kampfes") auf die Realität im Kleinen, die Arbeitslosigkeit und Armut. Nicht so schlimm wie an anderen Orten Palästinas, aber vorhanden. Das christliche Epizentrum liegt in einer muslimische Stadt, die Friedenstaube ist als Graffiti auf der Achtmetermauer. Sie trägt eine schusssichere Weste und ist auch von Banksy.