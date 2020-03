Alles andere als ein klassischer Wellnessurlaub

Yoga in den eigenen vier Wänden ist derzeit – wenig überraschend – so angesagt wie nie, Online-Anleitungen zum Üben schießen wie Schwammerl aus dem Boden. Der Trend hat sich allerdings schon vor Corona abgezeichnet. Dazu passt, dass man schon lange nicht mehr nach Asien reisen muss, wenn man im Urlaub Yoga machen will. Allein in Österreich gibt es mittlerweile rund sechzig Hotels mit Yoga-Programmen. Wie zum Beispiel das Thermen-, Spa- und Golfhotel Larimar im burgenländischen Stegersbach, wo meist zweimal im Jahr (Frühling und Herbst) spezielle Yoga-Tage mit variabler Aufenthaltsdauer stattfinden. Der Fokus liegt auf Hatha Yoga, ein Überbegriff für körperbezogenes Yoga.