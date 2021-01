Reise nach Rhythmen: Wir tanzen um die Welt!

Spielarten des Samba gibt’s inzwischen beinahe so viele wie den sprichwörtlichen Sand am Meer, praktisch die gesamte Música Popular Brasileira, also die brasilianische Popmusik ist davon beeinflusst. Sowohl Bossa-Nova-Klassiker wie das „Girl from Ipanema“ als auch die sanft schwingenden Grooves von Seu Jorge und Lenine oder die knallharten Elektro-Favela-Beats der Tropkillaz und der fantastischen Karol Conka. Auch wenn deren Tempo oft gerade mal Zeit lässt, mit den Hüften zu wackeln. Hat auch was.

Sonne ins Wohnzimmer bringen natürlich auch die vielen Sounds und Tänze aus der Karibik, genauer gesagt aus Kuba. Salsa, Mambo, Rumba, Timba, Son Cubano, die bereits erwähnte Habanera – hier spielt es sich richtig ab. Ein guter Rum-Cocktail dazu, es können selbstverständlich auch zwei sein, und einer Party steht nichts mehr im Weg. Egal, ob mit den alten Jungs des Buena Vista Social Club oder den jungen Mädels der zu Recht hochgelobten Band Ibeyi.