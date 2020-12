Regisseur Xaver Schwarzenberger verrät die Geheimnisse um "Single Bells"

Ihre Filme leben von einer besonderen Art österreichischen Humors. Was zeichnet ihn aus?

Es ist ein bisschen ein Brutalhumor, aber auf gutem Niveau, nicht tief. In diesem Humor steckt viel Sarkasmus und Ironie, das ist auch das, was die Ulli so gut gemacht hat damals. Man braucht unheimlich gute Schauspieler und Dialoge, die Kamera muss das Ganze dann richtig auflösen. (Anm.: Man denke an die Nahaufnahme der geköpften Gans.)

Netflix-Serien boomen – werden TV-Filme wie „Single Bells“ nicht mehr gemacht?

Ich muss sagen, die meisten 90-Minüter sind schlecht oder, na ja, medioker. Wenn etwas gut ist, dann Mehrteiler oder Serien. Es gibt Ausnahmen, den Schalko zum Beispiel. Ich bin froh, dass ich in einer Zeit Filme gemacht habe, als es noch einfacher war. Wir konnten viel mitentscheiden, heute gibt es jedes Mal einen Krieg ums Geld. Auf Netflix habe ich mich übrigens wegen „The Crown“ angemeldet. Wenn ich dann höre, es gibt noch eine und noch eine Staffel, fühle ich mich gefoppt – wie ein Hund, dem man dauernd ein Stück Wurst hinhält.

Was blieb Ihnen vom Single-Bells-Dreh in Erinnerung?

Eigentlich wollten wir alles in Freistadt (OÖ, Anm.) drehen, aber da lag kein Schnee. Also haben wir in dem Bauernhaus nur die Innen-Szenen gedreht. Über die Nichte von Birgit Hutter, der Kostümbildnerin, die mittlerweile meine Lebensgefährtin ist, haben wir dieses Haus bei Mariazell gefunden. Die Nichte ist Försterin und wusste, dort, am Annaberg, ist immer Schnee. So war es dann auch. Wann haben wir diesen Film denn eigentlich gemacht?