Warum schauen wir uns jedes Jahr dieselben Weihnachtsfilme an?

Keine Angst vor Enttäuschung

Neues sei immer mit Unsicherheit verbunden, weiß die Kommunikationswissenschaftlerin Daniela Schlütz von der Filmuniversität Babelsberg, viele fühlen sich zudem von der Endlos-Auswahl der Streaminganbieter überfordert. „Bei den Weihnachtsfilmen, die jedes Jahr wiederholt werden, weiß ich, was auf mich zukommt, das gibt ein gutes, nostalgisches Gefühl von Sicherheit. Ich muss mich nicht auf Neues einlassen und brauche keine Angst zu haben, enttäuscht zu werden“, erklärt die Expertin das bewusste Déjà-vu.

In WhatsApp-Gruppen und sozialen Medien entsteht dadurch ein Gefühl von Gemeinschaft: Jeder ist woanders, und doch schauen so viele dasselbe. Auch Identifikation spielt eine Rolle: Wenn man die Charaktere jedes Jahr in sein Wohnzimmer lässt, fühlen sie sich irgendwann wie Freunde an. Oder, im Fall von „Single Bells“, wie Familie.