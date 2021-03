Private Paradiese: Her mit dem grünen Daumen!

Wer gerne gartelt, schaut bei anderen gerne über den Gartenzaun. Wie machen die das? Was pflanzt der an? Und wieso wird das bei der so prächtig und bei mir nicht?

Selbst bei meisterlich angelegten imperialen Parks oder Barockgärten wie bei Schloss Schonbrun oder Schloss Hof lassen sich Inspirationen holen. Oder auch bei der Vereinigung "Great Gardens of the World". Ob historische Gärten wie die "Herrenhäuser Gärten" in Hannover oder eine moderne Gartenkomposition wie Radicepura in Italien, zumindest virtuell lassen sich diese botanischen Anlagen erkunden. https://www.greatgardensoftheworld.com