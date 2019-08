Pretty Man: Richard Gere wird 70!

Der Ruhm hatte seinen Preis, gegen den Ruf eines bloßen „Schönlings“ kämpfte er danach jahrelang an. Dabei halfen seine zahlreichen Affairen – von Diana Ross, Barbra Streisand und Kim Basinger über Diane von Fürstenberg, Priscilla Presley und Susan Sarandon bis zu italienischen und britischen Supermodels, Salman Rushdies Ex Padma Lakshmi und Uma Thurman! – natürlich nicht wirklich.

Immer frisch verliebt

Seine Ehe mit Cindy Crawford? Das ultimative Prinzenpaar des Klatsch-Karnevals. Bejubelt, dann 1.000 Mal zu Tode geschrieben, nach vier Jahren war tatsächlich Schluss. Heute, mit 70, ist er mit der spanischen Erbin und Aktivistin Alejandra Silva verheiratet. Sie ist 36. Sie sind harmonisch, nicht nur der Kampf für Menschenrechte vereint sie, im Februar brachte Alejandra einen Sohn zur Welt, man darf wohl auch hier gratulieren.

So leidenschaftlich sein Liebesleben verlief, so leidenschaftlich ging Richard Gere auch immer an seine Filmrollen heran. Das führte 1974 am Filmset zu einer Prügelei mit Silvester Stallone, meistens aber zu ganz einfach starken Performances. Seine frühen Erfolge haben wir schon genannt, nach „Pretty Woman“ legte er ein beinahe manisches Arbeitspensum an den Tag. Bei bis zu zwei Filmen pro Jahr ist natürlich einiges nur Mittelmaß, dagegen stehen allerdings genügend großartige Arbeiten wie der Betrüger Clifford Irving in „The Hoax“, als eiskalter Manager in „Arbitrage“ oder auch im extraharten Cop-Thriller „Brooklyn’s Finest.