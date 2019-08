Womanizer vom Dienst: Die zahlreichen Frauen des Richard Gere

Alejandra und Richard teilen einfach dieselbe Wellenlänge, die 38 Jahre Altersunterschied quasi weggespült. Was den Nachwuchs betrifft, hat insbesondere „Ein Mann für gewisse Stunden“ kein Problem. Geres zweiter Sohn kam heuer im Februar auf die Welt und hat einen 18-jährigen Halbbruder. Homers Mutter Carey Lowell, 58, ein ehemaliges Bond-Girl, war Geres zweite Frau. Heirat: 2002, Trennung: 2013, Scheidung 2016. Der Grund, wie so oft: Entwicklung in unterschiedliche Richtungen, was übersetzt heißt: Sie wollte von einer Party zur nächsten, während er lieber zu Hause über die Verbesserung der Welt sinnierte.