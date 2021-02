Pop-Durchstarterin OSKA: „Ich träume schrittweise“

Und wann hast du beschlossen, dass du Musik nicht nur nebenbei machen willst wie deine Geschwister, sondern sie zu deinem Lebensinhalt, deinem Beruf machen möchtest?

Schon sehr früh, also mit zwölf, da war ich schon ziemlich sicher. Aber eher so als „stiller Wunsch“. Wirklich artikuliert hab’ ich es erst später, so mit 16, 17.

Und wie um alles in der Welt bringt man seine Eltern dazu, dass sie einen mit 18 nach Wien gehen lassen, um Straßenmusiker zu werden?

(lacht) Das klingt arg, ja. Aber sooo extrem war es auch nicht. Meine Mutter hat darauf bestanden, dass jeder von uns eine ordentliche Ausbildung macht. Also wenn ich Musikerin werden will, dann muss ich das eben studieren, was ich auch brav getan hab’. Aber mir war von Anfang an klar, dass das nur ein Aspekt sein kann. Ich wollte spielen, spielen, spielen. Das war MEINE Ausbildung. Mir war klar, ich muss etwas tatsächlich auch machen, um besser zu werden. Und in einer Großstadt bietet sich da eben als unkomplizierteste Bühne die Straße an.

Ein hartes Pflaster.

Ja voll. Aber auch eines, auf dem man wirklich was lernt.

Aber ist es nicht furchtbar frustrierend? Weil ja niemand auf die Straße geht, um Musik zu hören. Jeder hat es eilig, viele finden die Musik sogar störend, keiner geht ans Straßeneck, um OSKA zu hören. Das sind so völlig unterschiedliche Voraussetzungen im Vergleich zu einem Konzert.

Und genau das ist eines der Dinge, die du auf der Straße lernst: Nicht gleich beleidigt sein, weil einer deine Musik nicht mag. Nicht alles gleich persönlich nehmen. Das gehört ganz einfach dazu, du kannst es nicht allen recht machen! Andererseits lernst du auch, wie man Aufmerksamkeit erregt – und wie man die dann aufrecht erhält, wie man die Leute fesselt! Nirgendwo ist die Kommunikation mit dem Publikum so direkt wie auf der Straße.