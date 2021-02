Mit welchen Rollen die Hollywood-Stars losstarteten

Michelle Williams ist derzeit nicht zu stoppen. Die Schauspielerin kommt heuer wieder an der Seite von Tom Hardy in "Venom II" in die Kinos, und konnte eben gleich zwei geniale Rollen an Land ziehen: Sie soll die legendäre Peggy Lee spielen, die als Sängerin für Benny Goodman begann und schließlich mit "Fever" einen Hit für die Ewigkeit schrieb. Und als Janis Joplin wird sie den Summer of Love auf die Leinwand zaubern, die Zeit der großen Open Airs, der Rebellion.

Wer hätte das gedacht, als sie noch in Dawson's Creek für Teenager-Unruhe sorgte?