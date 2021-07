Warum Plateauschuhe seit Jahrhunderten hoch im Kurs sind

Plateauschuhe sind seit Jahren modemäßig schwer in Mode. Und es sieht so aus, als würde sich das so schnell nicht ändern. Klobige Sachen lassen sich nur schwer entfernen. Während die Kids weiterhin mit weißen Socken in Sneakers mit dicker Gummisohle stehen, flanieren die Damen im Herbst offenbar wieder mit Mary-Jane-Plattform-Heels. Zumindest verraten das - wie die Presse entdeckt hat - Bilder von der neuen "Sex and the City"-Fortsetzung. Serienfigur Carrie geht demnach auf hohen Sohlen. Und der Sex-Kolumnistin mit dem astronomischen Gehalt wurde ja nachgesagt, sie wisse immer, was gerade Sache sei.

Rein historisch gesehen hinkt Mimin Sarah Jessica Parker dem Trend aber gewaltig hinterher.