Plateau-nische Liebe: Ein Schuhtrend will hoch hinaus

Nicht nur bei Dolce Gabbana, Versace, Valentino & Co zogen die Models gekonnt in ihren oft schwindelerregend hohen Pantoffeln, Loafern und Sandalen ihre Runden am Laufsteg. Egal ob in erdigen Farben oder spacigem Metallicleder, der Sommer bringt Schuhe, mit denen man endlich wieder mal den Überblick hat. Wie etwa diesen himmelblauen Pantoffel im Loafer-Style von Versace, https://www.versace.com.