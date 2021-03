Macht der Manta-E Opel cool? Pro und Contra zum Kult-Coupé

Der Manta kommt wieder, Hilfe!

Ein Contra von Florentina Welley

Nicht alles was retro ist auch gut. Wenn auch in Form eines E-Autos nimmt ihm nichts von seinem schlechten Charisma. Zumindest für mich. Selbst wenn ich auch Fan der 1970er-Jahre bin und das Design in Mode und Möbel liebe, aber bitte nicht von Opel.

Was ist das überhaupt für eine Marke? Ich kenne sie nur im Zusammenhang mit Geschmacklosigkeit. Eben vom Manta, diesem Möchtegern-Coupé mit geringer Leistung.

Warum dann nicht gleich größer, schicker und eindeutiger, wie die Chevrolet-Corvette von 1962. Sie hatte den Namen und das Emblem eines Stingray, eines Stachelrochens, bekommen. Im Vergleich dazu ist der Manta, dessen kleiner Bruder, nur lächerlich. Als „long nose coupé“-Designer wollte George Galliondamals die von Jacques Cousteau im Roten Meer gemachten Fotos eines Manta-Rochen bei der Karosserie umsetzen. Peinlich misslungen.

Nichts für Frauen

Damals stand im Presstext von Opel Manta: „Schließlich tauchte sein Name auf: Manta – der Flügelrochen. In den Eigenschaften dieses Meerestieres sah man eine Verdeutlichung der Aufgabe dieses Opel-Modells im Automobilmarkt. Man erwartet viel vom Manta, dem Automobil, wie immer, wenn Deutschlands zweitgrößter Automobilproduzent einen neuen Wagen vorstellt!“

Der Manta sollte damit das sportliche Männerauto schlechthin präsentieren. Eben. Frauen fanden ihn wahrscheinlich immer schon hässlich. Selbst wenn es Kultfilme mit diesem Opel Manta gab, spaltet die Diskussion darüber, wer so ein Auto überhaupt fährt, Welten. Dieses kleine geduckte Design, die schmalen Fenster, das Fuchsschwänzchen an der Antenne, die Ellenbogen-Ablage, um bei offenem Fenster die richtige Pose einzunehmen. Peinlich, kleinlich.

Volkssportler für Vokuhila-Männer

Auch die Frisur musste da natürlich stimmen. Vokuhila-Männer am Steuer sind immer peinlich. Man denke daran, dass auch unzählige Manta-Fahrer ihr Heiligtum gerne auftunten. Um dann damit zum Manta-Treffen zu rauschen, Biertrinker unter sich.

In tiefergelegten Mantas mit glanzpoliertem Spoiler konnte man höchstens auf den Parkplätzen der 1970er-Jahre-Discos Eindruck schinden. Warum dann gleich den schnittigen Ford Capri? Der war schicker und der Name passte auch. Bella Italia bitte!

Nur kein E-Auto vom Rochen! Man stelle sich nur vor, wie dieses Auto der Geschmacklosigkeit tagelang an den Elektro-Zapfstellen geparkt ist. Tiefgelegt mit Spoiler, und statt des Fuchsschwänzchen ein geiles persönliches Kennzeichen. Oder ein Aufkleber. Oder gar frisch gesprayt mit einem Graffiti eines Volks-Rock`n Rollers oder so ... Ich bleibe lieber bei meinem alten Mercer. Elegant, großräumig und mit Schiebedach, durch das man in den Himmel blicken kann. Mit einem Sitz weit oberhalb der tiefergelegten Geschmacksverirrung.