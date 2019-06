Panta rhei, Yoga zwischen wiegenden Schilfrohren: Die besten Tipps rund ums Wochenende!

topFit

Water∙Yoga∙Fire Panta rhei, alles fließt: Nach einer Morgenmeditation am See, einer ausufernden Barfuß-Party oder einer knisternden Feuerzeremonie bewegen wir uns geschmeidig wie das sich im Wind wiegende Schilf. Hier findet jeder seinen ganz persönlichen Stil. Weiters: Musik und Kulinarik.

Podersdorf am Neusiedlersee/Bgld., 13. bis 16. Juni, Info & Tickets unter www.yogazeit.at

Talent∙Days Badminton, Rudern, Rollstuhlbasketball – kommt und lotet an Aktivstationen mit Sportstars eure Talente aus. Das Österreichische Paralympische Committee sucht Athleten der Zukunft. Vielleicht seid ihr die nächsten Medaillengewinner? Von 8-18 Jahren.

BSFZ Südstadt, Maria Enzersdorf/NÖ, 14. Juni & Universitäts- und Landessportzentrum Salzburg., 2. Juli, Anm. unter www.talent-days.at

