Lust auf Freizeit? Die besten Tipps rund ums Wochenende!

Kirchen-Yoga Geheiligt werde dein Körper: Miss Yoga rollt die Matte in Altarnähe aus, und so kommen wir statt in knieender Büßerhaltung mit energetischen Atem- und Körperübungen dem heiligen Geist näher. Pfarrer Harald Mally bietet im Anschluss eine Meditationsstunde.

Wotrubakirche, Wien 23, bis 30. Mai, je Do, 18.30 bis 20.30 Uhr, Anm. 0676/444 92 25, www.missyoga.at/events

www.facebook.com/missyoga.at

Instagram @missyoga.at