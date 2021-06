Oldtimerparade de luxe: Wo, bitte, geht's hier zur Mille Miglia?

Für einen Neuanfang ist es nie zu spät; auch nicht bei einer Veranstaltung, die erstmals 1927 ausgetragen worden ist. Willkommen bei der Mille Miglia, einer der berühmtesten Motorsportveranstaltungen der Welt.

Nicht nur, dass der traditionelle Start in Brescia heuer vom Mai in den frühsommerlichen Juni verlegt wurde, diesmal führt die 1.000-Meilen-Strecke gegen den Uhrzeigersinn nach Rom – und zwar via Viareggio. Von Rom zieht die prestigeträchtige Oldtimer-Karawane am dritten Renntag nach Bologna. Um am vierten Tag erneut in Brescia in der Lombardei zu landen.