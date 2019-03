Neueste Erkenntnisse: So viel Freizeit tut uns gut

Zum Glück haben wir die Zeichen der Zeit erkannt. Manche früher, andere erst jetzt. In Klagenfurt etwa wurde im Jahr 1990, also schon lange bevor bei uns „Slow Food“ und „Slow Life“ zum Trend erhoben wurden, ein Verein zur Verzögerung der Zeit gegründet. Mastermind war der Wiener Philosoph Peter Heintel. Seit ein paar Monaten erhält diese Bewegung unter anderem Namen neuen Auftrieb. „Fear of Missing Out“ (FOMO), die Angst etwas zu versäumen, war gestern. Jetzt ist JOMO angesagt – die „Joy of Missing Out“, also die Freude, etwas nicht unbedingt mitmachen zu müssen. Gut so. Denn wenn Sie bisher gemeint haben, Sie müssen auf drei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, weil sie sonst das halbe Leben verpassen, dann können Sie es sich jetzt auf dem Sofa beruhigt gemütlich machen.

LEBEN IM RAMPENLICHT

So wie Hilde Dalik. Die Schauspielerin und ROMY-Preisträgerin ist es gewohnt, alles zu geben. Am Stück und ohne große Pausen. Und das als Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt und als „Vorstadtweib“ in der erfolgreichen ORF-Serie oder fürs Kino. Ein Nachtmensch aus Gewohnheit und Überzeugung. Wenn sie wollte, könnte sie etwas abgehoben leben. Tut sie aber nicht. Mit den Leuten aus ihrem Stammbeisl geht sie schon einmal ins nostalgische Bellaria-Kino, um gemeinsam über ihre Rolle als Groupie Gretchen in der Komödie „ Hotel Rock 'n' Roll“ ihres Freundes Michael Ostrowski abzulachen. Und U-Bahn fährt sie auch.

Was noch zu ihrer Freizeit gehört: Mit ihrer Kollegin Susi Stach hat sie die Theatergruppe Chong gegründet und gibt so Deutschnachhilfe für Flüchtlinge. Engagiert und unbezahlt, denn: „Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht wie mir, ist sowieso Pflicht.“ Was Hilde Dalik bei all dieser Hyperaktivität trotzdem gut kann: zwischendurch ein paar faule Tage einlegen. „Leider fehlt mir oft die Zeit dazu. Aber einmal nicht auf die Uhr schauen zu müssen, das hat etwas.“

DIE INNERE RUHE FINDEN

Yoga hilft dabei, mit Stress umgehen zu können. Und auch, um gut in den Tag zu starten. Botenfahrerin Julias Alltag sieht etwa so aus: Aufwachen, dann Sonnengruß oder ein paar andere Yoga-Übungen sowie – ganz wichtig – ausreichend frühstücken, denn ab mittags halb zwölf liefert sie Essen aus, bis halb elf am Abend. Mit einer Stunde Pause zwischendurch und immer mit dem Druck im Nacken, den Kunden rechtzeitig die hoffentlich noch warmen Speisen in die Hand drücken zu können. Stressig? Schon manchmal, aber Julia liebt ihren Job. Radfahren ebenso. Und zwar so sehr, dass sie an einem freien Tag auch gerne in die Pedale tritt und das Rad nicht in die Ecke stellt. „Ich bin einfach nicht fürs Büro geschaffen“, sagt das Outdoor-Girl, dem Regen und Kälte nichts anhaben können, und zählt die liebsten Freizeitbeschäftigungen auf. „Ich versinke gerne in die Fantasiewelt eines Buches, verbringe aber sonst die Zeit um liebsten in der Natur“. Mit Bergwandern oder eben Radfahren.

Die Erfahrung, dass sich ab mehr als zwei Stunden Freizeit ein Negativ-Effekt von „zu viel Freizeit“ bemerkbar mache, kann sie jedoch nicht nachvollziehen. „Wenn ich mich in der Steiermark, dort wo ich herkomme, aus Aflenz, zu einer Wanderung aufmache, dauert das ja auch mindestens dreieinhalb Stunden. Und ich genieße jede Minute davon.“

EINE FRAGE DER PRIORITÄTEN

Die Uhr tickt sowieso. Seit wir alle online sind, mehr denn je. Denn unser Alltag ist nun von permanentem Zeitdruck geprägt. Wenn einem die Zeit heilig ist, kann sich das schon spießen. „Die Nutzung der Zeit ist einer der Lebensbereiche, über den Menschen eine gewisse Kontrolle besitzen“, schreibt etwa der US-amerikanische Psychologe Daniel Kahneman in seinem Weltbestseller „Schnelles Denken, langsames Denken“, der über weite Teile von unserem Wohlbefinden handelt. Und setzt nach: „Nur wenige Menschen können sich allein durch Willensentschluss ein sonnigeres Gemüt zulegen, aber einige können ihr Leben vielleicht so einrichten, dass sie weniger Zeit mit Pendeln und mehr Zeit damit verbringen, mit Menschen, die sie mögen, Dinge, zu tun, die ihnen Spaß machen.“ Dinge tun, die Spaß machen.

Wenn man sich Florian Gwschandtner ansieht, meint man, er kenne gar nichts anderes. Selbstbewusster Blick, durchtrainierter Body, ein Händedruck wie König Midas. Was er anfasst, wird zu Gold. Aber der technikaffine Bauernbub ackerte jahrelang, bis die Fitness-App Runtastic zum millionenschweren Erfolg wurde. Von früh bis spät, zumeist sechs Tage die Woche. Jetzt hat er sich eine monatelange Auszeit genommen. Wird der erfolgreiche Unternehmer nun alles an Freizeit nachholen, was er ein Jahrzehnt lang vermisst hat? „Ich würde nicht meinen, dass ich alles nachhole“, klärt Gschwandtner auf, „aber ich versuche definitiv, ein paar neue Sachen zu sehen und zu lernen. Ich war jetzt fünf Wochen in den USA, drei davon auf Hawaii. Und dort ist alles zum ersten Mal etwas langsamer geworden und bei mir so richtig eine gemütliche Phase eingetreten.“

Auf Hawaii hat sich der Workaholic damit angefreundet, ein bis zwei Stunden lang zu frühstücken „oder einfach nur auf das Meer schauen“. Diese neue Erfahrung hat Gschwandtner gut gefallen „und es war eigentlich das erste Mal nach so einer langen Reise, dass ich gar nicht nach Hause wollte.“

Viele wiegen sich ja in dem Glauben, sie wären weniger gestresst, hätten sie einfach mehr Freizeit zur Verfügung. Falsch. Häufig ist nicht die reine Quantität der freien Erholungszeiten das Problem – sondern die Qualität. Erholung im Internet zu suchen, sei jedenfalls nicht unbedingt die beste Art, seine Freizeit zu verbringen. Das verursache nämlich unter Umständen noch mehr Stress. Denn während man beim Fernsehen längst weiß, dass eine Stunde zappen auch nicht zwingend einen besseren Film hervorzaubert, hegt man über den unendlichen Möglichkeiten des Internets nach wie vor diesbezügliche Hoffnungen.

Freizeitforscher Peter Zellmann hat aus Umfragen schon herausgelesen, dass wir mittlerweile gleich viel Zeit mit oder vor dem Handy verbringen als vor dem Fernseher. Teilweise gleichzeitig. Ein Trend, dessen Abklingen oder gar Ende noch lange nicht absehbar ist.

Allgemeinmediziner Dr. Roland Brandner von der Gemeinschaftspraxis Medizin am Küniglberg am Montecuccoliplatz in Wien beobachtet das mit Sorge. Nicht nur, weil das Smartphone die Körperhaltung von immer mehr Jugendlichen ruiniert.

Nicht falsch verstehen, auch für seine Profession bietet das Internet mit seinem lexikalischen Wissen eine willkommene Hilfestellung für die vielen täglichen Anforderungen. Brandner: „Es ist heute nicht mehr möglich, alle Medikamente im Kopf zu haben.“ Aber die viele Auswahl, die das World Wide Web bietet, erzeugt eben auch einen Effekt, der für die Erholung kontraproduktiv ist – Stress.

TAGESFREIZEIT GESUCHT

Tagesfreizeit ist für den gebürtigen Kärntner jedenfalls ein Fremdwort. So wie Mittagessen. „Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt“, sagt er mit Blick auf das Wartezimmer. Heute war er schon vor sieben Uhr früh in der Ordination, bis dreizehn Uhr kümmert er sich um seine Patienten – um deren kleine Wehwehchen genauso wie um die großen Probleme – „wir bieten auch Palliative Physiotherapie an“ – und dann stehen Hausbesuche auf dem Programm. Danach holt er das Kind vom Kindergarten ab, ein erstes Durchschnaufen gibt es erst beim Abendessen mit der Familie. Für manche seiner Patienten steht der Arzt manchmal auch bis in die Nachtstunden auf Abruf bereit.

„Ein paar Stunden Freizeit am Stück können daher nur am Wochenende stattfinden“, befindet er mit einem lachenden Auge. Gut, manchmal schafft er es für eine Stunde zwischendurch ins Fitnesscenter. Auch er ist eher der Outdoor-Typ, der sich lieber beim Skifahren oder Wandern erholt als vor einem Computer. In der Kärntner Bergwelt, dort, wo es schon schön sonnig ist, wenn in Wien noch Nebel oder Frieren angesagt ist. Und dann dürfen es ruhig auch einmal fünf Stunden Freizeit en suite sein, hinterfragt er das Ergebnis der angesprochenen US-amerikanischen Studie mit der gefühlten „Zu-viel-Freizeit“.



ARBEIT = FREIZEIT UND FREIZEIT = ARBEIT



Dasselbe gilt für eine Künstlernatur wie Christian Ludwig Attersee. Der bald Achtzigjährige, dessen Frühwerk bis 18. August im Belvedere 21 in Wien als Einzelausstellung in den Fokus rückt, ist seit sechs Jahrzehnten als Maler, Musiker, Dichter und Bühnenbildner umtriebig. In seiner Jugend fuhr der am Attersee aufgewachsene Faun der heimischen Kunstszene auch zahlreiche internationale Regatten. Durchaus mit Erfolg. In den Jahren 1957 bis 1962 war der Feingeist dreimal österreichischer Staatsmeister im Segeln. Und schon damals kannte er keine Grenze zwischen Beruf und Berufung, zwischen Arbeit und Freizeit. Christian Ludwig Attersee: „Ich habe schon zu dem Wort , Freizeit’ keine Beziehung.“ Vielleicht, weil er sich nie eine nimmt. Denn Attersee empfindet sich als „Kunstmaschine“. Er arbeitet, wann immer er kann. Und er arbeitet gern.

So wie auch Freizeitforscher Zellmann. „Ich betreibe meine Studien mit Begeisterung und Leidenschaft. Und wenn man das so hält, empfindet man die Arbeit in der Regel auch nicht als Belastung.“ Das geht sogar so weit, dass Zellmann den Laptop mit beruflichen Unterlagen gewohnheitsmäßig im Urlaub dabei hat. „Aber das ist natürlich selbstbestimmt,“ streicht er hervor. Positiv am mehrheitlich passiven österreichischen Freizeitverhalten sei jedenfalls, dass Wandern und Spazieren, also aktive Tätigkeiten, im Vergleich der Jahre von 2005 bis 2017 an Beliebtheit zulegen. So gesehen, herzlichen Dank, dass Sie sich in Ihrer Freizeit der Freizeit widmen.

