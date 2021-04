Wien: Luxuslabel Balenciaga eröffnet im Goldenen Quartier

Noch ist es aufgrund des Lockdowns ruhig im Goldenen Quartier, doch hinter abgeklebten Schaufenstern tut sich was: Das französische Luxuslabel Balenciaga wird Anfang Mai seinen ersten Monobrand-Store in Österreich eröffnen, es wird bereits emsig umgebaut. Fündig wurde man beim ehemaligen Geschäftslokal von Seven Jeans in der Seitzergasse 1: Insgesamt 230 Quadratmeter, aufgeteilt auf zwei Stockwerke, sollen genügend Platz für die Frauen- und Männerkollektionen als auch Schuhe und Accessoire bieten.