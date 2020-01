Kleider um 100.000 Euro: Balenciaga kehrt zur Haute Couture zurück

Unser aller Meister - so beschrieb einst Christian Dior seinen Kollegen Cristóbal Balenciaga. Nachdem dieser 1968 sein Atelier schloss, produzierte das Modehaus keine Haute-Couture-Kollektion mehr. Das soll sich ab der Herbst/Winter-Saison 2020/21 ändern.

Wie das Modehaus bekanntgab, wird während der Haute-Couture-Woche im Juli unter der Leitung von Chefdesigner Demna Gvasalia erstmals seit 52 Jahren wieder die hohe Schneiderkunst präsentiert.

Für diese wird derzeit ein eigenes Team rund um den Georgier aufgebaut. Die ursprünglichen Salons an der historischen Adresse von Balenciaga in der 10 Avenue George V. werden nachgebildet.

"Couture ist Fundament"

"Die Haute Couture ist das Fundament dieses Hauses", erklärte Gvasalia in einem Statement, "deshalb ist es meine kreative und visionäre Pflicht, die Couture wieder zurückzubringen. Für mich ist Couture ein unerforschter Modus der kreativen Freiheit und eine Plattform für Innovation. Sie bietet nicht nur ein weiteres Spektrum an Möglichkeiten in der Schneiderkunst", so der Modemacher. "Sie bringt auch die moderne Vision von Balenciaga zurück zu ihren Ursprüngen."