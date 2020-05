Wie sage ich dem Friseur, dass mir das Ergebnis nicht gefällt?

In den vergangenen zwei Wochen hatten die heimischen Friseure einiges nachzuholen. Seit der Wiedereröffnung der Salons mussten unzählige Ansätze nachgefärbt und herausgewachsene Schnitte wieder in Form gebracht werden. So manche größere Typveränderung dürfte ebenfalls auf dem Programm gestanden sein. Denn vor allem Frauen haben nach einschneidenden Lebensereignissen häufig das Bedürfnis, sich auch auf dem Kopf zu verändern.