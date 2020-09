Wer trägt's besser? Melania Trump vs. Jill Biden im Style-Check

Mit beiden Händen winkt Jill Biden dem Publikum euphorisch zu, bevor es daran geht, die nächste Wahlkampfveranstaltung einzuläuten. Auf der Bühne fühlt sich die erfahrene Politikergattin sichtlich wohl: Die 69-Jährige hält unzählige Reden, ist im Wahlkampfkomitee tätig und gilt als Einpeitscherin ihres Mannes – US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden. In der Nähe der sportlich-aufgeweckten Blondine wirkt „sleepy“ Joe (wie Trump ihn gerne abfällig bezeichnet) agil und charmant.

Ganz anders agiert die derzeitige First Lady Melania Trump. Sie macht sich rar, ist bei Pflichtterminen zwar an der Seite ihres Ehemannes, dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, zu sehen, doch das Reden überlässt das ehemalige Model lieber anderen – zum Beispiel ihrer Stieftochter Ivanka Trump.

Nur in einer Sache trumpft Melania ordentlich auf: der Mode. Hier beweist die 50-Jährige durchaus Mut und einen Hang zur Extravaganz. Legendär ist etwa das Jackie-Kennedy-Gedächtnisoutfit, das sie zur Angelobung ihres Mannes trug. Melania erschien im perfekt geschnittenen Kostüm in Babyblau, zu dem sie lange Lederhandschuhe kombinierte. Modekritiker waren für den Look voll des Lobes.

Die gebürtige Slowenin setzte in den vier Jahren als First Lady neben US-Designern auf europäische Luxuslabels, von Valentino bis Dior waren alle vertreten. Melania Trump mag es trendy, raffiniert geschnitten und glamourös – was jedoch immer wieder auch für Kritik sorgt.