Welche Teppiche jetzt gefragt sind und einen Blogger Trend ersetzen

Was rein ästhetische Trends angeht, setzt man derzeit auf natürliche Looks in Beigetönen. Aber auch auffällige geometrische Muster auf Kurzflor und asymmetrische Teppiche in Collagen-Art ersetzen die vor kurzem noch hoch gehandelten Beni Quarain Berber-Teppiche in Weiß mit schwarzem Strichmustern in Rautenform.

Vor allem bei Interior-Bloggern war der Berber begehrt und galt in den letzten Jahren als Must-Have. Weniger beachtet wurde, dass die Qualität ob der großen Nachfrage oft mangelhaft war und auch hier oft gebleicht wird, weil die Wolle nicht von Natur aus derart Weiß ist. An dem Expemplar, der in gefühlt jeder Blogger-Wohnung zu sehen ist, hat man sich seit einiger Zeit jedenfalls satt gesehen. Die oben genannten Trends ersetzten den Beni Quarain langsam aber sicher.

Weniger Freude bei dem Teppich-Revival dürften übrigens Hausstauballergiker haben. Aber man muss ja nicht jeden Wohntrend mitmachen.