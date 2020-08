Warum ein Männer-Cardigan die Modewelt in Aufruhr versetzt

Für welche Produkte sich Modefans in den vergangenen Monaten am meisten interessierten, wertete nun die Modesuchmaschine Lyst aus. Im zweiten Quartal dieses Jahres stand wenig überraschend vor allem Komfort im Vordergrund.

Auf welche Artikel man es genau abgesehen hatte? Beim schwedischen Modegiganten H&M suchten Frauen vor allem nach einem Baumwollkleid mit Puffärmeln, starke Schultern waren auch beim jungen Label The Frankie Shop gefragt, welches ein ärmelloses Oberteil mit Schulterpolstern lancierte. Auch in Sachen Schuhwerk dürften High Heels vorerst nachrangig bleiben. Adidas kletterte in der Bewertung der beliebtesten Marken um acht Plätze nach oben auf Platz 13.