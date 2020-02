Warum das Coronavirus der Modebranche so zusetzt

In New York hat sie bereits gestartet, in den kommenden Tagen und Wochen sind London, Mailand und Paris mit ihren Fashion Weeks an der Reihe. Doch vor allem in Italien ist man wegen des Coronavirus beunruhigt. China gehört zu den wichtigsten Märkten der dortigen Fashion-Branche. 90 Mrd. Euro werden pro Jahr umgesetzt – im ersten Quartal 2020 rechnet man nun mit einem 1,8-prozentigen Rückgang, sagte der Präsident der italienischen Modekammer Carlo Capasa.

In allen vier Städten sagten viele der chinesischen Modeeinkäufer ihre Teilnahme ab. Auch Journalisten und Influencer sind von den Reiserestriktionen betroffen. Um ihnen dennoch zu ermöglichen, die wichtigsten Shows von China aus mitzuverfolgen, hat die italienische Modekammer die Kampagne " China, we are with you" gestartet. Live-Streams sollen die Umsatzeinbußen zumindest ein wenig abfangen.

Und nicht nur diese bleiben den Modewochen fern. Auch einige chinesische Designer müssen auf die für das Geschäft so wichtige Präsenz in den vier Städten verzichten. Drei chinesische Marken, darunter Angel Chen, haben bereits bekannt gegeben, dass sie nicht in Mailand dabei sein werden. Fabrikschließungen hatten sie daran gehindert, die Kollektionen rechtzeitig fertigzustellen. Jene Modemacher, die es dennoch nach Mailand schaffen, werden zusätzlich unterstützt: Die Modewoche wird von einem chinesischen Label eröffnet – welches, wird derzeit noch geheim gehalten.