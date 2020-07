Victoria Beckhams Modelabel immer tiefer in Bredouille

Die Negativ-Schlagzeilen rund um Victoria Beckhams Modelabel wollen einfach nicht abreißen. Bereits in der Vergangenheit gab es Berichte, dass ihr Unternehmen ins Minus schlittert. Vor einigen Monaten wollte sie 30 Mitarbeiter aufgrund der Corona-Pandemie beurlauben. Damals war der öffentliche Aufschrei so groß, dass die Designerin zurückruderte und öffentlich verkündete, dass ihr das "Wohl der Mitarbeiter sehr am Herzen" liege.

"Es ging niemals ums Geld"

Doch die Corona-Krise scheint an ihrem Modelabel trotzdem nicht spurlos vorbeizugehen. Wie die Daily Mail berichtet, wird Beckham 20 Mitarbeiter kündigen - um das Unternehmen "zukunftsfit zu machen". Ob das wirklich notwendig ist, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Denn Victoria und David Beckham sind laut Medienberichten gemeinsam rund 392 Millionen Euro schwer.