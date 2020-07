Vergessene Kleidung aus Waschsalon: Ü80-Paar geht mit Outfits viral

So entstand die Idee, die über 80-jährigen Großeltern vor den Waschmaschinen und Trocknern in coolen Looks zu fotografieren. Die Großeltern von diesem Projekt zu überzeugen, war nicht ganz so einfach, so der Enkel. "Sie wussten nicht, warum sich junge Menschen für Mode an Leute ihrer Generation interessieren sollten." Heute sind sie begeistert von ihrer neuen Beschäftigung. Wan-ji: "So angezogen fühle ich mich 30 Jahre jünger."