Urlaubsoutfits: Was Hailey Bieber auf einem Roadtrip trägt

Angesichts der Corona-Pandemie erlebt derzeit auch in den USA der gute alte Roadtrip ein Comeback. Würden Promis sich um diese Jahreszeit normalerweise an einem Strand in Mexiko sonnen oder bereits Pasta auf Capri genießen, steigen sie für ein paar freie Tage nun lieber ins Auto, um das eigene Land zu entdecken.

Batik und Blumen

Justin und Hailey Bieber machten sich vergangene Woche von Los Angeles auf nach Utah - und ließen ihre Fans mit zahlreichen Schnappschüssen auf Instagram an ihrem Ausflug teilhaben.