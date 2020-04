Unter Beschuss: Modelabel lanciert Coronavirus-Kollektion

Während sich immer mehr Modefirmen im Kampf gegen das Coronavirus engagieren, indem sie Geld spenden oder Masken produzieren, macht ein australisches Unternehmen derzeit genau das Gegenteil. Mit seiner neuen Kollektion will Born to be Chic aus der Krise Profit schlagen.

In seinem Onlineshop bietet das Label seit Kurzem Kleider mit den Namen "Go Away Rona", "Quarantini Time" und "Keep Your Distance" an. Auch ein Modell namens "Hurry Up 2021" befindet sich unter den Neuheiten. Kostenpunkt: ab 109 Australischer Dollar (ca. 61 Euro).