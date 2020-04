Corona-Krise: Was Mode-Influencer jetzt (falsch) machen

Die Influencerin zeigt: Was früher mit Likes gutiert wurde, ist in diesen Zeiten schlichtweg nicht angebracht. Dazu gehört vor allem die Zurschaustellung der eigenen Privilegien. Weder können sich die meisten US-Bürger so unkompliziert und schnell testen lassen, noch haben sie die Möglichkeit sich in eine teure Urlaubsgegend zurückzuziehen.

Charnas hat sich mittlerweile in einem ausführlichen Posting entschuldigt.