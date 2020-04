Ungewöhnliche Methode: Was und wie Sie jetzt ausmisten sollten

Nie verwendet

Miseré: „Das Fantasie-Ich hat diese Dinge gekauft, aber jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, sich zu überlegen, was in den eigenen vier Wänden wirklich froh macht.“ Weitere Klassiker in der Kategorie „Muss ich haben, werde ich bestimmt gaaanz oft verwenden“: Der Hometrainer, der zur Kleiderablage mutiert und das Back-Set vom Diskonter, dessen Verpackung längst verstaubt ist.

Miseré rät jedoch, nicht gleich die ganze Wohnung auf den Kopf zu stellen – sonst droht selbst der motivierteste Aufräumer, schnell das Handtuch zu werfen. „Nehmen Sie sich immer nur einen Teilbereich vor, also zum Beispiel ein Kasterl in der Küche oder eine Schublade des Kleiderschranks.