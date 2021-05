Trussardi erfindet sich neu: Italo-Luxus trifft Berliner Techno

Doch dann kamen die Schicksalsschläge. Nicola starb 1999 bei einem Autounfall, Sohn Francesco übernahm und verunglückte nur vier Jahre später ebenfalls bei einem Verkehrsunfall. Die Firma wurde in Vierteln an Nicolas Frau und die drei verbliebenen Kinder aufgeteilt – Beatrice, Tomaso und Gaia. Erst fungierte Beatrice als CEO, dann Tomaso, der durch Ehefrau und Moderatorin Michelle Hunziker mehr in der Öffentlichkeit steht als seine Schwestern.

Aber gerade, weil man wohl nur in der an sich konservativen Familie verbissen versucht hatte, am Laufsteg jugendlich zu agieren, blieben die Verve und Coolness auf der Strecke. Gaia konnte als modische Kreativdirektorin nicht für den großen Erfolg sorgen. Die Firma verstaubte ab den Nullerjahren zusehends.