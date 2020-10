Trends 2020: Die Strumpfhose hat ein cooles Upgrade erhalten

Coole Stiefel, enge Shorts – dazu keine Strumpfhose. So zeigte sich Topmodel Irina Shayk kürzlich auf den Straßen New Yorks. Freilich handelte es sich um einen beruflichen Termin bei einer Boutique im hippen Stadtteil SoHo. Viel länger als ein paar Minuten für die wartenden Fotografen dürften ihre Beine also nicht der Kälte ausgesetzt gewesen sein.

Was an Promis auf Fotos gut aussieht, ist für die meisten Frauen wenig praktikabel. Wer nicht gerne in ständiger Erwartung einer Blasenentzündung lebt oder leidenschaftliche Verfechterin von Thermo-Unterwäsche ist, muss früher oder später zur Strumpfhose greifen. Vor genau 80 Jahren wurde das hauchfeine Beinkleid aus Nylon in einem US-Kaufhaus lanciert. Der Andrang war damals so groß, dass der 15. Mai 1940 als N-Day in die Geschichte einging.