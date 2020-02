Ein Designer kann sich bereits vor den Oscars über Schlagzeilen freuen

Am 9. Februar werden in Los Angeles zum 92. die Oscars verliehen. Und auch dieses Mal wird es nicht nur um die Frage gehen, welcher Streifen als bester Film ausgezeichnet wird. In den vergangenen Monaten haben die Stylisten der Stars ihre Kontakte spielen lassen, um für ihre hochkarätigen Kunden an die schönsten Kleider heranzukommen. Jene Modehäuser, dessen Kreationen am Tag danach auf den "Best Dressed"-Listen zu sehen sind, können sich über einen unbezahlbaren Werbeeffekt freuen.

Fashion Week? Nein, danke

Einer, der sich bereits vor den Oscars über zahlreiche Medienberichte freuen darf, ist Tom Ford. Normalerweile zeigt der Modemacher seine Kollektionen immer während der New Yorker Fashion Week, die derzeit stattfindet. Dieses Mal hat sich der 58-Jährige freiwillig aus dem Show-Kalender streichen lassen.Ende 2019 hatte Ford bekanntgegeben, dass er seine Herbst/Winter 2020-Kollektion stattdessen in Los Angeles zeigen wird. Als Termin für die Präsentation wählte der Designer den 7. Februar. "Die Entscheidung in Los Angeles zu zeigen, fühlt sich für mich sehr natürlich an", sagte er damals gegenüber WWD. "Es ist mein Zuhause und hat einen großen Einfluss darauf, wie ich lebe und in der Mode- und Filmwelt arbeite."