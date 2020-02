Tendril Hair: Die schnelle Trendfrisur, die Promis jetzt lieben

Bei sehr langen Haaren sorgt ein hoher Pferdeschwanz für einen optischen Lifting-Effekt im Gesicht. Hierfür wie bei Ashley Graham zuvor in die Längen etwas Meersalz-Spray einarbeiten. Übrigens auch die ideale Frisur für Tage, an denen keine Zeit zum Haarewaschen bleibt: "Nur zu eurer Information, ich habe diesen Pferdeschwanz in nur fünf Minuten gemacht", schrieb Grahams Haarstylistin Justine Marjan auf ihrem Instagram-Account.